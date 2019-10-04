Balkondaki çocuğa tüfekli saldırı

Bu sırada evin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganlar, araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.