Balkondaki çocuğa tüfekli saldırı
Adana Seyhan’da önceki gece saat 03.30 sıralarında hafif ticari araçla Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nden geçen kimliği belirsiz şahıslar, bir eve av tüfeğiyle 3 el ateş etti.
Bu sırada evin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganlar, araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.