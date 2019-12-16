Kim Milyoner Olmak İster sorusu Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanılan balıklar hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanılan balıklar hangisidir?

A: Sazan

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Doğru cevap: A Sazan