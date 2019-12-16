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  3. Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanılan balıklar hangisidir?

Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanılan balıklar hangisidir?

Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanılan balıklar hangisidir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanılan balıklar hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanılan balıklar hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanılan balıklar hangisidir?

A: Sazan 

B:

C:

D:

Doğru cevap: A Sazan 

 


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