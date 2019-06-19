Balıkesir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan biri astsubay 3 zanlının Balıkesir'de olduğunu belirledi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerden birini il merkezinde, 2'sini Bandırma ilçesinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

İzmir'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma nedeniyle aranan bir zanlı da Balıkesir kent merkezinde yol kontrolünde gözaltına alındı.

(AA)