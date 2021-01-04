Balıkesir'de kumar oynayan 28 kişiye 109 bin 695 lira ceza

Balıkesir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 28 kişiye 109 bin 695 lira para cezası uygulandı.

AA'da yer alan haberde Balıkesir'de de ekipler sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bu adreste bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye toplam 38 bin 440 lira ceza verdi.

Havran ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde ise bir bağ evinde kumar oynadıkları ve kısıtlamaya riayet etmedikleri belirtilen 20 kişiye toplam 71 bin 255 lira ceza kesildi.

Her iki operasyonda, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.