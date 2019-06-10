  • $5,7855
  • 6,5472
  • 247.126
  • 93.867
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 14:07 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:09

Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Balıkesir Marangozlar Sitesi'ndeki iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Balıkesir Adnan Menderes Mahalesi'ndeki Marangozlar Sitesi'ne son zamanlarda hırsızlık oayları meydana geldi. Ustaların matkap, hilti, spiral aleti, vidalama gibi el aletlerini çalan hırsızı yakalamak için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ikinci el alım satım yapan hırdavatçılarda araştırma yaptı. İ.Y. ve M.A.'ya ait iş yerlerinde hırsızlık malı olduğu belirlenen 6 el aletinin bulunması üzerine polis, verilen eşkalden sanayi sitesindeki iş yerlerindeki eşyaları B.K.'nin çaldığını belirledi.

Yakalanan B.K.'nin evinde yapılan aramada 6 matkap, vidalama aleti ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yine İ.Y. ile M.A. iş yerinde çeşitli cinslerde 6 parça el aleti bulundu. Ustaların el aletleri sahiplerine teslim edildi. İ.Y. ve M.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, B.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

Kameralara Takıldı... Sokak Ortasında Kan Donduran Olay

Bu Harekete Bir İsim Arıyoruz :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Terör örgütü, intihar komandolarını bu dev havuzda eğitiyormuş

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.