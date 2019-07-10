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  3. Balıkesir'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde sazlık alanda durumundan şüphelendikleri otobüste Suriye uyruklu 46 düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. Yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheliden G.S'yi gözaltına alan ekipler, olay yerinden kaçan A.D'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cunda Adası Patriça mevkisinde Midilli'ye geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 53 düzensiz göçmenin de yakalandığı bildirildi. Söz konusu yabancı uyruklular hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

AA

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