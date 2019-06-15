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  3. Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik ekipleri, bir grubun botla Midilli'ye doğru seyrettiğini belirledi.      
Kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen, kıyıya çıkarılarak Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirildi.      
Ayvalık Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.      
Yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.    

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