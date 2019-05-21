Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit Körfezi bölgesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbarat edinilmesi üzerine Altınoluk Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Bu binada 11'i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı, ev sahibi E.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaçışı organize ettikleri öne sürülen S.M.K. ve A.M.J.A. ise aynı evde gözaltına alındı.
(AA)