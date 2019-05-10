Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0978
  • 6,8571
  • 252.242
  • 88.583
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Balıkesir Valiliği: Yaya önceliğini bir de GTA ile öğreniyoruz

Balıkesir Valiliği: Yaya önceliğini bir de GTA ile öğreniyoruz

Balıkesir Valiliği: Yaya önceliğini bir de GTA ile öğreniyoruz

Balıkesir Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ‘Yaya önceliğini bir de Grand Theft Auto (GTA) ile öğreniyoruz’ başlıklı videoyu yayınladı. Bakanlık tarafından Youtube’a da yüklenen video, valiliklerin internet sitelerine de eklendi.

2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan tanıtım kampanyaları sürüyor. Bakanlık son olarak sevilen bilgisayar oyunu GTA ile yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla video hazırladı. Videoda ‘Işık var, polis yok. Işığa uyulur’, ‘Işık var, polis var. Polise uyulur’, ‘Işık yok, polis yok. Yaya yola çıktığında sürücü durmak zorundadır.’ ‘Görev başarılı’ ibareleri ile kurallara uyulmaması halinde 'Yaya önceliği kuralını ihlal ettiğiniz için 488 TL para cezası kesilmiştir’ görevleri yer aldı. GTA ile hazırlanan videoda son olarak ‘Işıksız yaya veya okul geçidinde yaya yola adım attığında, sürücü durmak zorundadır’ uyarısı yer alıyor.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Bingöl´de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Yürek b

2 Lise Öğrencisinin Şakası Ölümle Sonuçlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD uçak gemisi Suveyş Kanalı'ndan geçti

Polisler bile inanamadı... Villadan cephanelik çıktı