Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,807
  • 6,4835
  • 275.215
  • 110342
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 14 ilde haklarında yakalama kararı çıkartılan 26 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ile irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamlarının da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ünü yakaladı.

Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

AA


Başak Dizer: Kıvanç'ı hiç kıskanmam
Ahmet Rıfat Şungar'ı çabuk unuttu! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkı
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Emre Altuğ şaşırttı: 'Örnek çift demeyelim'
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p>Görüntüler İstanbul´da bulunan bir hastanede kaydedildi. Hastanede görevli kişi tavanda çalıştığı

Tavandan Doktorun Odasına Düştü, Herkes Şoke Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türk doktordan müthiş başarı! Kansere umut olacak

1890'lı yıllarda bir üniversite öğrencisi insanları gizlice böyle görüntüledi