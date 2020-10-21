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  • Bakım merkezlerinde hizmet sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellik şartı kaldırıldı
21 Ekim 2020 Çarşamba 07:14 | Son Güncelleme:

Bakım merkezlerinde hizmet sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellik şartı kaldırıldı

Bakım merkezlerinde hizmet sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellik şartı kaldırıldı
AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca bakım merkezlerinde, bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartı kaldırıldı.

Bakım merkezlerinde, bakım hizmeti sunulabilmesi için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartı ile hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü şartı dikkate alınmaksızın 2021'in Nisan ayına kadar yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca aranan şartlarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartı ile hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü şartı, 17 Nisan 2021 tarihine kadar kaldırıldı.

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