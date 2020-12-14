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  • Bakanlıktan valiliklere son dakika 'sokağa çıkma kısıtlaması' genelgesi gönderildi
14 Aralık 2020 Pazartesi 16:13 | Son Güncelleme:

Bakanlıktan valiliklere son dakika 'sokağa çıkma kısıtlaması' genelgesi gönderildi

Bakanlıktan valiliklere son dakika 'sokağa çıkma kısıtlaması' genelgesi gönderildi

Son Dakika Haberleri.. Sokağa çıkma kısıtlamasının art niyetli kullanımına ilişkin İçişleri'nden valiliklere son dakika yeni bir genelge gönderildi. Genelgeye göre sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak. İstisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak ve muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak. Aksi halde idari yaptırım uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.

<p>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim ve Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent

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