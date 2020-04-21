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Bakanlıktan kadınlara tahliye önlemi

Bakanlıktan kadınlara tahliye önlemi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, infaz düzenlemesiyle tahliye edilen ve gidecek yeri bulunmayan kadınları, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştiriyor.

Salgının bulaşma riski sebebiyle, bu durumdaki kadınlar ve beraberindeki çocukların ilk inceleme sonucuna göre ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmeleri sağlanıyor. Yüksek can güvenliği riski nedeniyle bir ilden başka bir ile nakli yapılan kadınlar ve çocukları, ŞÖNİM ve kadın konukevlerine ilk kez başvuruda bulunanlarda gerekli görüldüğünde Kovid-19 testi yapılıyor.

14 GÜN KARANTİNA

14 gün süreyle karantinada tutulan kadınlar ve çocuklar, bu süreç sonunda hastalık belirtisi gösterilmemesi durumunda kuruluşlara alınıyor.


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