Bakanlık'tan İBB'ye 'ÇED Raporu' yanıtı: 'Belgelerle açıklıyoruz, İBB bütün safhalarda yer almıştır'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kanal İstanbul projesi için yapılan son toplantıya katılan İBB temsilcisinin ÇED raporuna imza attığı açıklamasının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun da “İBB, 28 Kasım’daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur. Katılım imzasının, ÇED Raporu imzası gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz” ifadeleriyle karşılık verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, Ongun'un iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Birpınar, iddiaların dayanaksız olduğunu belirterek "Yine açıklıyoruz, yine belgelerle. Kanal İstanbul ÇED Raporu hazırlandı. Şu anda askı sürecinde. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. ÇED sürecimiz Türkiye’nin EN GENİŞ KATILIMLI, EN ŞEFFAF süreçlerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"1. Yine iddia var, ancak DAYANAKSIZ. Yine açıklıyoruz, yine BELGELERLE. Kanal İstanbul ÇED Raporu hazırlandı. Şu anda askı sürecinde. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. ÇED sürecimiz Türkiye’nin EN GENİŞ KATILIMLI, EN ŞEFFAF süreçlerinden biri olmuştur.

2. Biz, bütün kurumların katılımıyla, askıya çıkmadan önceki son toplantı olan İnceleme Değerlendirme (İDK) Toplantımızı 28.11.2019’da yaptık. Toplantılarda, katılım teyidi için komisyon üyelerince "ÇED İDK TOPLANTI KATILIMCI TUTANAĞI" imzalanır.

3. Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda, şayet hazırlanan ÇED Raporu yeterli görülürse Bu sefer de; "İDK TOPLANTI TUTANAĞI" imzalanır. Şimdi Kanal İstanbul İDK toplantısına dair tutanakla ilgili bir bilgiyi vermekte fayda görüyorum.

4. İDK Toplantı Tutanağı; Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED Raporu ve eklerinin YETERLİ olduğunun, Yapılan; İNCELEME, HESAPLAMA ve DEĞERLENDİRMELERİN, yeterli düzeyde VERİ ve BİLGİYE dayandığının;

5. ÇED Raporunun çevreye olabilecek OLUMSUZ etkilerin giderilmesi için GEREKLİ ÖNLEMLERİN alındığının; İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerince TESPİT edildiği; ÇED Raporuna SON Şeklinin verilmesine karar verildiği NİHAİ KARAR tutanağıdır.

6. İstanbul BB ve İSKİ temsilcileri de bu toplantıya katılmış, Herhangi bir ŞERH veya İTİRAZ kaydı düşmeden görüş bildirmiştir. Sonuçta; İstanbul BB ve İSKİ temsilcileri de ÇED Raporu’nun altına İMZASINI atmıştır.

7. Sonuç olarak; İddia edildiğinin aksine İstanbul BB, ÇED Raporunun bütün safhalarında yer almıştır.Haliyle; Biz yoktuk, Bize sormadılar, İtiraz ettik gibi söylemleri bırakmalı, kamuoyunu SUNİ GÜNDEMLERLE meşgul etmemelidir."

NE OLMUŞTU?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili yaptığı açıklamada, ÇED raporunun görüşüldüğü toplantıya İBB temsilcisinin de katıldığını ifade ederek, İBB temsilcisinin ÇED raporuna imza attığını ileri sürmüştü.

Bakan Kurum’un açıklamasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan itiraz gelmişti.