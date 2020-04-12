Bakanlıktan 'çocuk dostu kitap önerileri'

Listede yer alan bazı kitaplar da şu şekilde: “Bu Hayvanlar Nerede Yaşar, İlk Kelimelerim, Meraklı Baykuş Taşıtları Öğreniyor, Sevimli Kedi Evini Keşfediyor, Uyku Zamanı, Annem ve Ben Çok İyi Arkadaşız, Balık Noni ve Sevimli Dostları, Sobe! Uyku Zamanı, Bir Kudüs Masalı, Taş Masallar, Mutu Suaygırı, Hortumuma Çörek Kaçtı!, Bir Çizgi, Bir Renk, Bir Ses, Ben Bir Çiftçiyim, Beklenmedik Misafir, Canım Arkadaşlarım.” 427 kitaptan oluşan listeye Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasındaki “https://www.ailevecalisma.gov. tr/chgm/sayfalar/cocukdostu-kitap-listesi/” linkinden ulaşılabiliyor.