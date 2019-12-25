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  3. Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek

Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek

Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığımız tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, Adana'da sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Selçuk, "Selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığımız tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarımında bulunduk." ifadesini kullandı.

(AA)


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