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Bakanlık açıkladı! Rusya'da S-400 eğitimi başladı

Bakanlık açıkladı! Rusya'da S-400 eğitimi başladı

MSB'den yapılan açıklamada "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" ifadelerine yer verildi.

S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla Rusya'da başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'da, S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı" ifadelerine yer verildi.

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