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  3. Bakanlık açıkladı! Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik hava hareatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, tespit edilen bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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