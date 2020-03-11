Bakanlar ortak açıklama yapacak! Koronavirüste son durum ne?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun koronavirüs için saat 13.30'da toplanacağı açıklandı. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak.

4 BAKAN MERAK EDİLENLERİ AÇIKLAYACAK

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

SÜREÇ OLAĞAN SEYRİNDE DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler” kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada merak edilen müsabakalar ile ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alındığını belirten Kasapoğlu, “Süper Lig maçları belirlendiği gibi oynanmaya devam edecek.” dedi.

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

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