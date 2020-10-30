Bakanlar İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, İzmir’de kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

114 artçı deprem meydana geldi. 12 can kaybı, 522 yaralı vatandaşımız var. 8 vatandaşımız yoğun bakımda ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları:

İzmir ve çevresinde 5 gün içinde yağış beklenmiyor.

Buradaki en büyük önceliğimiz ne kadar hayat kurtarabilirsek o kadar iyi.

İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımız için artı olacaktır.

Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada 3 defa adım atma ile 7'nci kata ulaştım. Bu binanın altında kurtarılmaya bekleyen insanlar var.

Adalet Bakanı Addülhamit Gül'den önemli açıklamalarda:

Tüm kurumlarımız bugün ve sonraki günlerde çalışmalarını sürdürecektir. Ceza infaz kurumlarında herhangi bir sıkıntı yoktur.

