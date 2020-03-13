Bakana Akar açıkladı! İlk ortak devriye 15 Mart'ta!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada Akar "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Akar açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler. İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var." dedi.

Hulusi Akar krtik açıklamalara yer verdiği açıklamasında, "M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız" diyerek sürecin sorunsuz işleyişine işaret etti.

AA