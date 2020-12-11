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  • Bakan Zümrüt Selçuk açıkladı: Kovid-19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık
11 Aralık 2020 Cuma 00:31 | Son Güncelleme:

Bakan Zümrüt Selçuk açıkladı: Kovid-19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık

Bakan Zümrüt Selçuk açıkladı: Kovid-19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "PCR test sonucuna bakılmaksızın, Kovid-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyor, pandemi bakım ücreti ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kovid-19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk şu açıklamada bulundu:

"Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 4,4 Milyar liraya ulaşmış durumda. Sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ihtiyaç yok. Vazife malulü diye bir durum var. 2 doktorumuz ilan edildi. Başvuru halinde illiyet bağı varsa malul ilan ediliyor."
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