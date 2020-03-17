Bakan Ziya Selçuk öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadelerini kullandı.