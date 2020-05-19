Bakan Ziya Selçuk canlı derse konuk oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı derse konuk olduğu o anları Twitter’dan paylaştı: “Eskiden sınıftan içeriye bir anda müfettiş girerdi. 3-5 soru sorardı. Neye uğradığımızı anlamazdık. O zaman yine iyiymiş, şimdi canlı sınıflar var, bakan bir anda derse bağlanıyor. Ama soru sormuyorum, en arka sıradaki en uzun boylu öğrencinin kaderiyle dersi dinliyorum. :-)