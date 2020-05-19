Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8785
  • 7,5111
  • 384.657
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Ziya Selçuk canlı derse konuk oldu

Bakan Ziya Selçuk canlı derse konuk oldu

Bakan Ziya Selçuk canlı derse konuk oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı derse konuk olduğu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı derse konuk olduğu o anları Twitter’dan paylaştı: “Eskiden sınıftan içeriye bir anda müfettiş girerdi. 3-5 soru sorardı. Neye uğradığımızı anlamazdık. O zaman yine iyiymiş, şimdi canlı sınıflar var, bakan bir anda derse bağlanıyor. Ama soru sormuyorum, en arka sıradaki en uzun boylu öğrencinin kaderiyle dersi dinliyorum. :-)


UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İftara serinleten smoothie tarifi

Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu