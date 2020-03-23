Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sınavların ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulundu

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, söz konusu ertelemenin yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı.