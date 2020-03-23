Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sınavların ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulundu
Son Dakika Haberleri.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, söz konusu ertelemenin yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız