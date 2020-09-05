Bakan Varank'tan önemli açıklamalar

Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Akıllı şehirler kapsamında Esenler'de proje başlattık. Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkarmak istiyoruz. Tasarım stüdyolarına becerileri olan profesyonel tasarımcıları çekmeyi istiyoruz. Farklı alanlarda çözümler sunan kabiliyetleri sanayiyle buluşturacağız. 7'den 70'e herkese kapımız açık olacak. Şubat ayında ilk öğrencilerimizi almayı planlıyoruz. Fiziki olarak buraya gelecekler ama bir öğretmenleri olmayacak. Öğrencilerden hiçbir bedel talep edilmeyecek. Bu programı önemsiyoruz.

Bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak.

Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun fona yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık.