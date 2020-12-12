Bakan Varank'tan Meclis'e damga vuran sözler: Mevzubahis Türk SİHA'ları olunca anti militarist kesiliyorsunuz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda HDP'li Garo Paylan'ın sözlerine sert tepki göstererek, "Mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Varank, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumuna, dün şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

"MEVZUBAHİS TÜRK SİHA'LARI OLUNCA ANTİ MİLİTARİST KESİLİYORSUNUZ"



Yerli yoğun bakım solunum cihazının yine bir Teknopark ürünü olduğunu ifade eden Bakan Varank, HDP'li Garo Paylan'a şu yanıtı verdi:

"Emperyalist Batı hayranlığı gözünü öyle bürümüş ki, örnek verdiği ülkelerin dünyanın en büyük silah endüstrisine sahip olduğunun farkında bile değil. 'Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz? Hayır. Ama mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz, sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği, Azeri kardeşlerimizi koruduğu, sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı, bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Teknolojinin kendisini, insanlık yararına-zararına diye ayıramazsınız. Eğer bir zulmü dindiriyorsanız, eğer ülkenizi savunmak için kullanıyorsanız o teknoloji insanlık yararınadır."