Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan CHP'li Ülgür Gökhan'a sert tepki: Sen Lazkiye'nin belediye başkanı mısın, Çanakkale'nin mi?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'a belediye meclisinde İdlib'deki harekata yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, Varank şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı çıktı, alçakça, edepsizce, sınırlarımızı koruyan Mehmetçiği terör destekçisi olmakla suçladı. ‘Rusya ve Esed, Suriye'de terör örgütlerine karşı mücadele ettiği için bizi de vuruyorlar' dedi. Sen Lazkiye'nin belediye başkanı mısın, Çanakkale'nin belediye başkanı mısın? Şu hadsizliğe, şu alçaklığa bakar mısınız? Bizim orada canımız yanmış, evlatlarımız şehit düşmüş, gazilerimiz olmuş ama bu utanmaz çıkacak diyecek ki, 'Türk askeri teröristlerle birlikteydi'. Genel başkanları çıkacak diyecek ki, 'Bizim orada ne işimiz var'. Sonra da ayrıştırıcı olan, kutuplaştırıcı dil kullanan AK Parti olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak öyle mi? Yazıklar olsun."

AK Parti Etimesgut 7'nci Olağan Kongresi'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan’a belediye meclisinde İdlib’deki harekata yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı sert bir dille tepki gösterdi.

Bakan Varank'tan CHP'li Belediye Başkanına sert tepki: Yazıklar olsun! Sen nerenin başkanısın?

"SEN LAZKİYE'NİN BELEDİYE BAŞKANI MISIN?"

Suriye’de, şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Bahar Kalkanı Harekatıyla binlerce rejim unsuru, mevzisi, silahları, hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Varank, “Ben bu süreçte Hatay’da sınır hattında bir müddet kaldım. Orada verilen mücadeleye, Türkiye'nin kararlı duruşuna ve Mehmetçiğimizin kahramanlığına birebir şahit oldum. Biz bu mücadeleyi yürütürken maalesef ülkemiz içinde vicdandan, akıldan, fikirden yoksun bazı seslerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz." dedi.

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın sınırlarımızı koruyan Mehmetçiği terör destekçisi olmakla suçladığını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Çıkıp alçakça 'Rusya ve Esed, Suriye'de terör örgütlerine karşı mücadele ettiği için bizi de vuruyorlar' dedi. Sen Lazkiye'nin belediye başkanı mısın, Çanakkale’nin belediye başkanı mısın? Şu hadsizliğe, şu alçaklığa bakar mısınız? Bizim orada canımız yanmış, evlatlarımız şehit düşmüş, gazilerimiz olmuş ama bu utanmaz çıkacak diyecek ki, 'Türk askeri teröristlerle birlikteydi'. Genel başkanları çıkacak diyecek ki, 'Bizim orada ne işimiz var'. Sonra da ayrıştırıcı olan, kutuplaştırıcı dil kullanan AK Parti olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak öyle mi? Yazıklar olsun. Batılı ağababalarınıza, Türkiye düşmanlarına yaranmak için attığınız bu taklalara da yazıklar olsun, şehitlerimize ihanet eden bu zihniyetinize de yazıklar olsun. ‘Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim’ deyip de koltuğunu kaybetmemek için sana ses çıkarmayan o partinin yöneticilerine de yazıklar olsun."

"BODRUM'UN GÜVENLİĞİ İDLİB'DEN, ÇANKAYA'NIN GÜVENLİĞİ AFRİN'DEN BAŞLAR"

Cumhuriyet tarihinin en büyük mücadelelerinden birinin, "Suriye'de ne işimiz var?" denilerek küçültmeye çalışıldığını belirten Bakan Varank, "Türkiye bugün bu mücadeleyi eğer Suriye'de vermezse, yarın sınırlarımızın içinde çok daha büyük bedeller ödeyerek verecek. Birileri daha iyi anlasın diye söylüyorum; Bodrum'un güvenliği İdlib'den başlar. Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar. O yüzden 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlere aldanmayın. Biz sahada Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE CAYDIRILICILIĞINI GÖSTERDİ"

Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında, Türkiye'nin caydırıcılığını ve SİHA'ların sahada neler yapabildiğini tüm dünyanın izlediği kaydeden Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Ancak şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin kabiliyetleri bunun çok daha üstündedir. İnsansız hava araçlarından akıllı mühimmatlara, elektronik harp teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye üstün kabiliyetlere sahip. Bunları daha da geliştirmeye devam ediyor. Tabi bu ürünlerin geliştirilmesinden daha da önemli olan, bunların eşgüdüm içerisinde silahlı kuvvetlerimizin harekâtlarında etkin şekilde kullanılabilmesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği pratiklik ve koordinasyon kabiliyetlerinin etkisiyle Bahar Kalkanı Harekâtında alanda sonuç odaklı topyekûn bir gayret gösterdik. Bundan sonra da bu eş güdümü çok daha güçlü hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."