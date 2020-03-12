Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan NYT'ye tepki: Bu zihniyetin karantinaya alınması gerekiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin Avrupa ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamasını Türkiye fotoğrafları üzerinden haberleştiren New York Times (NYT) gazetesinin tutumuna tepki gösterdi.

Resmî Twitter hesabından paylaşımda bulunan Varank, "Koronavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor." dedi.

NYT gazetesi, ABD'nin Avrupa'dan yapılacak uçuşlara getirdiği seyahat kısıtlamasını, İstanbul'da çekilmiş cami fotoğraflarıyla servis etti.

Yürütülen algı operasyonuna sert tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şunları kaydetti:

“Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor.”

İşte Varank'ın o paylaşımı:





Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs.



Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD.



Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası.



Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor. pic.twitter.com/8DjyA0j0Ve — Mustafa Varank (@varank) March 12, 2020

KARARDA TÜRKİYE VE İNGİLTERE MUAF TUTULDU

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı basın açıklamasında ABD’nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri açıkladı.

Trump, Avrupa'da ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere'nin yasaktan muaf olacağını belirtti.