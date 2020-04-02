Bakan Varank'tan 'aşı' açıklaması: 14 farklı aşı ve ilaç geliştirme projesi var

Türkiye'de koronavirüs test sayısında büyük artış yaşanırken, yeni bir aşamaya geçildi. Koronavirüs şüphelilerine bir süredir boğaz ve burundan alınan örneklerle test yapılıyordu ancak yeni süreçte kan örnekleri alınıyor ve daha detaylı bir testten geçiriliyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu yöntemle hem kişinin hasta olup olmadığını hem de hastalığa karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyoruz. Bu testlerin çok önemli faydası var. Türkiye'de artık uygulanmaya başlandı" açıklamasında bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen sanal konferansta önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Bakan Varank, "Bilim insanları aşı ve ilaç için kolları sıvadı" dedi.

14 FARKLI AŞI-İLAÇ GELİŞTİRME PROJESİ VAR.

Tüm işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Aşı ve ilaç araştırmalarına TÜBİTAK liderlik ediyor. Konuyla ilgili 40 kurumdan yüzlerce araştırmacı çalışıyor. COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi var. Bu tehdide karşı birlikte başarmaya kararlıyız.