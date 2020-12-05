05 Aralık 2020 Cumartesi 14:05 | Son Güncelleme:
Bakan Varank: Yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz"
Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla kritik teknolojilerin kullanıcısı değil, üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla kritik teknolojilerin kullanıcısı değil, üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnsan kaynağımız zengin, mühendislik kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiş durumda. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz." dedi.
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