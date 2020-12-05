Bakan Varank: Yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla kritik teknolojilerin kullanıcısı değil, üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnsan kaynağımız zengin, mühendislik kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiş durumda. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...