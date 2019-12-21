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  3. Bakan Varank yerli otomobilin fotoğrafını paylaşmıştı! İşte sosyal medyada tahmin edilen araç

Bakan Varank yerli otomobilin fotoğrafını paylaşmıştı! İşte sosyal medyada tahmin edilen araç

Bakan Varank yerli otomobilin fotoğrafını paylaşmıştı! İşte sosyal medyada tahmin edilen araç

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin 27 Aralık’ta Gebze’de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin 27 Aralık’ta Gebze’de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.

Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu. Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi. 27 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak.


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