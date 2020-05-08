Bakan Varank'tan 'aşı' açıklaması: 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

YERLİ YOĞUN BAKIM SOLUNUM CİHAZI

Sayın Cumhurbaşkanımıza o gün hastane açılışında söz vermiştik. 5 bin adet yerli solunum cihaz sayısını yakalayacağız. Günlük 250 adet üstüne çıkma kapasitesi var. ikinci bir hattı ASELSAN da kurabilecek. Üretimler devam ediyor. Ev tipi’ dediğimiz solunum cihazları zaten üretiliyordu ama bu dönemde kendi ihtiyacımız olması halinde bunların ihracatını kontrollü şekilde yaptırıyorduk. Geçen hafta ihracatın önünü açtık. Ev tipi dediğimiz solunum cihazlarının ihracatları başladı birçok ülkeye satıldı.

HIZLI TANI KİTİ

PCR en geçerli metod. Türkiye'de 13 firma PCR kiti üretiyor. Bunun ihracatını yapıyoruz dünyaya. Bizim Bakanlık olarak desteklediğimiz firmalar bunlar.

Yeni nesil tanı kitleri için de güzel haberler var. Nanoteknoloji esasına dayanan dünyada ilk kez kullanılacak hızlı test kiti projelerini hazırlıyoruz. Haziran ayı gibi üretmeyi planlıyoruz.

TÜRKİYE'DE AŞI ÇALIŞMALARI

Yine biz bu virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla bir toplantı yapmıştık. TÜBİTAK'ın koordinasyonunda biz bu platformu oluşturduk ve burada özellikle bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık.

17 projeyi destekliyoruz, bunların 8'i aşı geliştirme projesi. Hem Hasan hocamız TÜBİTAK'ın başında birebir her gün belki görüşmeler yaparak bu projeleri takip ediyorlar. Şu anda bunu ilk kez buradan söyleyeyim. Rekombinant aşıda üç tane hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı. Hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı.

AB’nin de aşı projesi var. 7,5 milyar Avro’luk fon ile dünyadaki araştırmaları desteklemek istiyorlar. Ülkemizdeki araştırma faaliyetlerinin bu fondan destek almasını istiyoruz. Dünyada Türk bilim insanlarının da olduğu aşı projeleri var. Biz o hocalarla da irtibat halindeyiz.

MASKE ÜRETİMİ

Türkiye'nin şu anda günlük maske üretim kapasitesi 40 milyon maskeyi geçmiş durumda. Günlük 40 milyon maske üretimi Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde. Tek kullanımlık olmayan maskeler için de üretim kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Tek kullanımlık olmayan maskeler için Ticaret Bakanlığımız bir tavan fiyat belirleyebilir. Birkaç gün içinde bez maskelerle ilgili standartları belirleyen bir açıklama yapacağız.

TEKNOLOJİYE YATIRIM ÇAĞRISI

Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi. Biz bu dönemde şunu gördük; kendi kendine yetiyor olmak çok önemli. Bu virüs süreci dijitalleşmenin önemi tekrar göstermiş oldu. Şu iki aylık dönemde gördük ki herkes dijitalleşmeye çok hızlı şekilde adapte olabiliyor. Dijitalleşmeye çalışan KOBİ'lerimize destek veriyoruz. Bu dönemde de hem dijitalleşmek isteyen hem de dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lerimize desteklerimizi sürdüreceğiz.