Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz
Son Dakika Haberleri.. Bakan Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız."
Bakan Varank'ın açıklamasından satır başları:
"Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı"
"Türk Standardları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin rehber doküman hazırlamaya başladık."
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