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  3. Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri.. Bakan Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız."

Bakan Varank'ın açıklamasından satır başları:

"Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı"

"Türk Standardları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin rehber doküman hazırlamaya başladık."

Ayrıntılar geliyor...

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