Bakan Varank sıcak bölgede! Uzman mühendisleri sahaya taşıdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahar Kalkanı Harekatının yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezinde savunma sanayi kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri buluşturdu. Bakan Varank başkanlığında Hatay’da yapılan toplantılarda milli imkanlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda daha verimli kullanılması ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Varank, daha sonra Esed Rejimi’ne ağır darbe vuran yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerinin kullanıldığı karargah ve karakolları ziyaret etti.

İHTİYAÇLAR MASAYA YATIRILDI

İdlib’deki hain saldırının ardından Hatay’a giden Bakan Varank, İdlib şehitlerinden Teğmen Mustafa Bayrakdar’ın cenaze törenine katıldı. Varank, daha sonra Bahar Kalkanı Harekatının yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi’nde savunma sanayi kuruluşları ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK’a bağlı SAGE, BİLGEM ve İLTAREN gibi enstitülerde görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri bir araya getirdi. Varank başkanlığında yapılan ve iki gün süren toplantılarda milli imkanlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda verimli kullanımı ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Harekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Org. Sinan Yayla, Varank’a sahadaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

MÜHENDİSLİK KABİLİYETLERİ SAHADA BİRLEŞTİ

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Varank, savunma sanayisinde gelinen noktanın gurur verici olduğuna dikkat çekti.

Bakan Varank sözlerine şu şekilde devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde savunma sanayinde çok büyük başarılara imza attık. Yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayimiz, bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüştü. Yıllardır biriktirdiğimiz Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetleri, sahada birleşti ve tıpkı bundan önceki harekâtlarda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattı.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON EN ÜST SEVİYEDE

Operasyon kapsamında kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyede olduğunun altını çizen Bakan Varank, “Kurumlar arasında hızlı, etkin işleyen ve sonuç odaklı bir koordinasyon mekanizmasına sahibiz. İşin Ar-Ge’sinde çalışan mühendislerimizin, sahada da olmasını önemsiyoruz. Teknolojik kabiliyetlerimizdeki her ilerleme, cephedeki Mehmetçiğin işini daha da kolaylaştırıyor. Sahadaki kahramanlarımızın cesareti ve adanmışlıkları, Türkiye’nin ne denli güçlü olduğunu tüm dünyaya gösteriyor.” dedi.

KARA SOJ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Varank, bölgede konuşlu Hava Radar Komutanlığı’na bağlı birlikleri de ziyaret etti. Milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin en büyük hava savunma radarı ile ASELSAN tarafından üretilen Kara Soj’ın (KORAL) faaliyetlerini yerinde takip etti.

SİHA’LAR ÇOK ÖNEMLİ

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, mobil SİHA kontrol merkezinde bir araya geldi. Bakan Varank daha sonra harekâtta görev alan SİHA’ların faaliyetleri ile ilgili uzman personelle toplantılar yaptı. Bahar Kalkanı Harekatı’nda kullanılan SİHA’lar, kısa sürede rejim unsurlarına ciddi kayıplar verdirerek dünya kamuoyunda ses getirdi.

SINIR’DAKİ MEHMETÇİĞE ZİYARET

Bakan Varank aynı zamanda bölgedeki sınır karakollarını ve Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı Merkezlerini ziyaret ederek Bahar Kalkanı Harekatı’nda görev yapan personelle bir araya geldi.

Temasları sırasında Bakan Varank’a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün eşlik etti.