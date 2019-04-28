Bakan Varank, beyaz kıtaya giden bilim insanlarıyla bir araya geldi

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen seferler ve ikili iş birlikleriyle kıtaya giden bilim insanları, proje yürütücüsü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde toplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı ve iki gün süren toplantıda bilim insanları, beyaz kıtaya yönelik araştırmalarda bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar ve gelecek dönem planlarına ilişkin sunumlar yaptı.

Kıtaya giden bilim insanlarının çalışmalarında gelinen nokta ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin bilgi alan Varank, Türk bilim insanlarının kıtada güzel başarılar elde etmesini istediklerini söyledi.

Varank, Antarktika'ya yönelik bilimsel yayınların artılması gerektiğine işaret ederek, kıtada yapılan çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasıyla paylaşılmasının önemine değindi.

Kutup araştırmalarına odaklanan bir yapıyı tesis etmek istediklerini dile getiren Varank, "Kutup araştırmalarıyla ilgili kendi bütçesi olan, bilimsel faaliyetleri yönetip koordine edecek bağımsız bir enstitü kurmak istiyoruz. Mevcut yapıda iyileştirmelere gitmek gerek. Bütün kurumları koordine etmek bakanlığımızın görevi. Biz bunu bağımsız bir enstitünün yapmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Sizlerle bir araya gelerek nasıl bir yapı oluşturabiliriz bunu da konuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Varank, gelecek yıl yapılacak sefere ilişkin çalışmaların da şimdiden planlanması gerektiğini belirterek, "Biz orada söz sahibi olmak, kalıcı üssümüzü kurmak istiyoruz. Diğer ülkelerle görüştüğümüzde onlar da bu konuda heyecanlılar, bize yardımcı olma konusunda istekliler. Diğer ülkelerle de iş birliğini geliştirerek hem orada kalıcı üssümüzü kuralım hem de söz sahibi ülke konumuna gelelim." ifadelerini kullandı.

"Türk gemisiyle sefer için çalışılmalı"

Varank, gelecek dönemde kıtaya düzenlenecek seferlerin Türkiye'nin kendi gemisiyle gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini belirterek, konuyu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de görüştüklerini bildirdi.

Bu kapsamda maliyet ve lojistik anlamda çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Varank, "Kendi gemimizle gidip belki daha uzun süre kalmak ve kalıcı üsle ilgili birtakım faaliyetleri de şimdiden yapma planlarımız var. Gelecek sene kendi gemimizle orada bulunmayı, en azından lojistik anlamda mevcudiyetimizi daha rahat hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Varank, bu yıl düzenlenen seferde bütçe imkanlarının iyi kullanıldığını aktararak, sponsorluklarla bütçenin artırılabileceğini, seferlere sponsor olmak isteyenlerin olacağını ifade etti.

Kutup araştırmalarına gençlerin daha fazla dahil olması gerektiğini ve onlara yönelik bir proje çağrısının planlanabileceğini dile getiren Varank, "Bilim insanlarımıza özellikle gençlerimize inanıyoruz. Bizim en büyük avantajımız insan kaynağımız, çok dinamik bir genç nüfusumuz var. Bilimsel anlamda çok üretken insanlarımız var. Ortaya koyduğu çalışmalarla diğer ülkelerin bilim insanlarıyla fark oluşturabilecek insanlarımız var. Bizim bunu orada da göstermemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve Türk bilim insanları kazanacak"

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy da ulusal seferler ve ikili iş birlikleri kapsamında kıtaya 70'e yakın bilim insanın gittiğini söyledi.

Bakan Varank'ın Antarktika'da bile kendilerini arayarak çalışmaları yakından takip ettiğini anımsatan Özsoy, şunları kaydetti:

"Üç sene boyunca İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi olarak Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda elimizdeki bütün bilgileri ve hafızayı aktarmaya çalıştık. Türkiye kazanacak, Türk bilim insanları kazanacak. Yapılan çalışmalar, Türkiye'nin sınırları dışından alınmış numuneler ve çok büyük lojistikle 3 senede Antarktika'da çalışan ülkelerin yüzde 40'nın önüne geçtik. Biz de tecrübelerle öğreniyoruz. Bu, kitapçığı olup da açıp bakıp çalışılabilecek bir durum değil. Diğer ülkelerin yaptığı çalışmaları gözlemleyip onlar nasıl yaptıysa üzerine bir şeyler katmaya kendi imkanlarımızla gayret ettik."

(AA)