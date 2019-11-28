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  3. Bakan Turhan'dan '5G' açıklaması: İlk uygulaması İstanbul Havaalanı’nda yapılacak

Bakan Turhan'dan '5G' açıklaması: İlk uygulaması İstanbul Havaalanı’nda yapılacak

Bakan Turhan'dan '5G' açıklaması: İlk uygulaması İstanbul Havaalanı’nda yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “5G’nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı’nda yapacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuşuyorç Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları:

“Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. Türkiye'ye 2,5 milyar TL katkı sağladı.

Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42’sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor.

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz.

5G’nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı’nda yapacağız."

İHA


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