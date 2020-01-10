Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İmamoğlu'nun durdurma yetkisi yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesi ile ilgili çıkışlarına, 'İmamoğlu'nun projeyi durdurma ve değiştirme yetkisi yok.' şeklinde yanıt verdi.

Bakan Turhan: (Kanal İstanbul projesine Montrö eleştirileri) Eleştiriler şehir efsanesidir

Bakan Turhan: (Kanal İstanbul) İlk kazmayı bu yıl vuracağız. Hedefimiz 2026'da hayata geçirmek

Ayrıntılar geliyor...