Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İmamoğlu'nun durdurma yetkisi yok
Ulaştırma ve Altyyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 TV'de Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın bu yıl vurulacağını belirten Turhan, 'İmamoğlu'nun projeyi durdurma veya değiştirme yetkisi yok dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesi ile ilgili çıkışlarına, 'İmamoğlu'nun projeyi durdurma ve değiştirme yetkisi yok.' şeklinde yanıt verdi.
Bakan Turhan: (Kanal İstanbul projesine Montrö eleştirileri) Eleştiriler şehir efsanesidir
Bakan Turhan: (Kanal İstanbul) İlk kazmayı bu yıl vuracağız. Hedefimiz 2026'da hayata geçirmek
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