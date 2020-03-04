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  3. Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica kararı' tepkisi: Tamamen hukuksuz

Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica kararı' tepkisi: Tamamen hukuksuz

Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica kararı' tepkisi: Tamamen hukuksuz

İçişleri Bakanı Soylu 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyuran Yunanistan'a "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." sözleriyle tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyuran Yunanistan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bu kararın alınamayacağını belirten Soylu "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." dedi.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur.

 


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