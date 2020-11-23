23 Kasım 2020 Pazartesi 23:42 | Son Güncelleme:
Bakan Soylu'dan Şehit Necmettin Yılmaz paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirerek, geçtiğimiz yıllarda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.
Soylu'nun Twitter hesabında fotoğrafını paylaştığı Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.