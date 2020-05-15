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  3. Bakan Soylu'dan operasyonlara ilişkin net mesaj: Devamı gelecek

Bakan Soylu'dan operasyonlara ilişkin net mesaj: Devamı gelecek

Bakan Soylu'dan operasyonlara ilişkin net mesaj: Devamı gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek."

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