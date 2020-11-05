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  • Bakan Soylu'dan koronavirüs açıklaması: Tedavim evde devam edecek eşim ve kızım negatife döndü
05 Kasım 2020 Perşembe 18:37 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan koronavirüs açıklaması: Tedavim evde devam edecek eşim ve kızım negatife döndü

Bakan Soylu'dan koronavirüs açıklaması: Tedavim evde devam edecek eşim ve kızım negatife döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir süredir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir süredir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü.

Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz Milletimize şükranlarımı arz ederim.

Bu vesile ile tüm hastalara acil şifa diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın” ifadelerine yer verdi.

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