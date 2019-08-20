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  3. Bakan Soylu'dan flaş açıklama! 'Ne görüştüklerini biliyoruz'

Bakan Soylu'dan flaş açıklama! 'Ne görüştüklerini biliyoruz'

Bakan Soylu'dan flaş açıklama! 'Ne görüştüklerini biliyoruz'

Bakan Soylu: "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz."

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir TV programında soruları yanıtlıyor. Soylu, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık." dedi

Bakan Soylu: "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz."

Soylu, Van, Diyarbakır Mardin'e kayyım atanmasına ilişkin kararın siyasi değil, hukuk çerçevesi içinde alınan idari bir karar olduğunu kaydetti.

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