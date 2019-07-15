İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz 2016'dan itibaren 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Soylu, (15 Temmuz 2016'dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)