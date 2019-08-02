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  3. Bakan Soylu'dan Demirtaş'a sert çıkış: Tarihi çarpıtıyor

Bakan Soylu'dan Demirtaş'a sert çıkış: Tarihi çarpıtıyor

Bakan Soylu'dan Demirtaş'a sert çıkış: Tarihi çarpıtıyor

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tarihi aldattığını vurgulayarak, 107 polis, 156 asker, 15 geçici köy korucusu ve 36 vatandaşın şehit; 719 polis, 1295 asker ve 7 geçici köy korucusunun da gazi olduğunu bildirdi.

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'nın talimatıyla yönlendirdiği çukur ve barikat eylemlerinde şehit ve gazilerin olduğunu aktaran Soylu, ülkenin birliğine, kardeşliğine ve geleceğine kastedildiğini vurguladı.  

Şehitlerin acısı içindeyken laf cambazlığıyla süslü analizler yapamadıklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Her şey ortadayken, çukur ve barikat eylemlerini yıllarca ve defalarca ortaklık yaptıkları FETÖ üzerinden okuyarak bu suçu örtbas etmeye çalışmak, kurnazlık ve sinsiliktir. Oysa tarih, adalete ve gerçeklere teslimdir, kurnazlığa değil. Üstünü örtemeyecekleri gerçek şudur; çukur eylemleri sonrası orada yaşayan, evleri PKK'lılar tarafından işgal edilen, yakıp yıkılan halk, PKK'ya kabarık bir fatura kesti. Demirtaş ve PKK, bu faturadan kurtulmaya çalışıyor. Yakıp yıktıkları yerlerde bugün var olan huzuru kıskanıyor olabilirler. Bunu anlayabiliyoruz. Ancak PKK ve Demirtaş, milletin kestiği faturadan kaçamayacaklardır. Bu bağlamda AYM'nin malum kararını içimize sindirmemize aklımız, vicdanımız ve yaşadıklarımız mani olmaktadır. Demirtaş gibilere tarihi çarpıtma imkanı sağlamaları da ayrı bir üzüntümüzdür."

(AA)

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