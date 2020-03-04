Bakan Soylu'dan Avrupa'ya Yunanistan eleştirisi: 'Türkiye'deki elemanları ayaktaydı'

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan güvenlik güçlerince bir sığınmacının öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını anımsattı. Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı."