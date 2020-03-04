Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0789
  • 6,7664
  • 321.631
  • 110785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Soylu'dan Avrupa'ya Yunanistan eleştirisi: 'Türkiye'deki elemanları ayaktaydı'

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya Yunanistan eleştirisi: 'Türkiye'deki elemanları ayaktaydı'

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya Yunanistan eleştirisi: 'Türkiye'deki elemanları ayaktaydı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin, Edirne Pazarkule'de 1 sığınmacıyı öldürmesi, 5'ini de yaralamasına ilişkin, "Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan güvenlik güçlerince bir sığınmacının öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını anımsattı. Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı."


8 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı!
Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
Can Yaman hayranını darp etti mi? O hayran konuştu!
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya'ya ret!
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
<p>SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı.

Emekli Aylığı Promosyon Ödemeleri Belli Oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mide ağrılarına birebir! İşte 'yılancık' otu...

88 yıllık Haçlı işgaline son verdi! Kudüs nasıl alındı?