Bakan Soylu'dan 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter adresinden yarın 65 yaş üstü vatandaşların uzun süreden sonra dışarı çıkacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

‘’Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar.. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız… Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın.’’

Bir ricam var

Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler.

24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar..



Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız…

Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın �� pic.twitter.com/YG0pcjVsEE — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 9, 2020

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