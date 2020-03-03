Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130.469
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469" açıklamasında bulundu
Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı. Soylu, 'Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" dedi.
'130 BİN 469'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" dedi.