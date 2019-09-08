Bakan Soylu Twitter'dan açıkladı: 3'ü de leş olarak alındı

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamda, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3’ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun" dedi.

OPERASYON SIRASINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Mardin'in Ömerli ilçesinde "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit düşmüştü.



CENAZESİ BUGÜN



Şehit Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.