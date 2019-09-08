Bakan Soylu Twitter'dan açıkladı: 3'ü de leş olarak alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.
Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamda, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3’ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun" dedi.
OPERASYON SIRASINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Mardin'in Ömerli ilçesinde "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit düşmüştü.
CENAZESİ BUGÜN
Şehit Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.