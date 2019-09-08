Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Soylu Twitter'dan açıkladı: 3'ü de leş olarak alındı

Bakan Soylu Twitter'dan açıkladı: 3'ü de leş olarak alındı

Bakan Soylu Twitter'dan açıkladı: 3'ü de leş olarak alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamda, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3’ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun" dedi.

OPERASYON SIRASINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Mardin'in Ömerli ilçesinde "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit düşmüştü. 

CENAZESİ BUGÜN

Şehit Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!
Eylülde aşk başkadır
Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen açıklaması
Mustafa Keser sahnede gaf yaptı
Andorra'nın hocasından Türkiye yorumu
<p>Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve turizm potansiyelin

30 Milyon Yıllık Mağarada Ezan Okundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı

Kelebekler kanatlarını 1,5 milyon ziyaretçi için açtı