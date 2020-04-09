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  3. Bakan Soylu Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü 'klip' ile kutladı

Bakan Soylu Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü 'klip' ile kutladı

Bakan Soylu Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü 'klip' ile kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü, polislerin, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdiği kliple kutladı.

Bakan Soylu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü personelinin hazırladığı "Polis İçin Söyle" klibini, Twitter hesabından "Türk polisimiz... Kahramanlarımız... Nice 175. yıllara. Allah ayağınıza taş değdirmesin @EmniyetGM Yolumuz bir, sevdamız, gecemiz ve gündüzümüz bir... Uzun ince bir yoldayız." notuyla paylaştı.

Farklı birimlerden polislerin, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdiği klipte, geçmiş dönemlerden görevi başındaki polislerin fotoğraflarına da yer verildi.

AA


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